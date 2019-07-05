05.07.2019 15:52
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Fotokamp Projesi kapsamında Keban'da fotoğraf çekimi yapıldı

Fotokamp Projesi kapsamında Keban

Malatya'nın Arapgir ilçesinde başlayan 5. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi kapsamında Keban ilçesinde fotoğraf çekimi yapıldı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde başlayan 5. Uluslararası Malatya Fotokamp Projesi kapsamında Keban ilçesinde fotoğraf çekimi yapıldı.
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği proje kapsamında Keban ilçesinde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğrafçılar, Keban Barajı ve Gölü, Fırat Nehri, Fırat Köprüsü, Seyir Tepesi, Çırçır Şelalesi, tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi, Keban Çarşısı ve Keban evlerinin bulunduğu doğa ve turistik mekanlarda çekim yaptı.
Kaynak: AA
Malatya, Arapgir, Fırat, Keban, Kültür Sanat

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