Fotokampa 2 bin çadırıyla 35 bin kişi katıldı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğinin (MAFSAD) düzenlediği ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği yoğun ilgi ve katılımın ardından başarıyla sona erdi.

Arapgir Kayaarası Kanyonunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren 5. Uluslararası Malatya Fotokamp organizasyonuna Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Arapgir Kültür Derneği, Mil-May Tekstil A.Ş., Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okullarıda destek sağladı.

2 bine yakın çadırın kurulduğu, 35 bin kişinin katıldığı etkinliği değerlendiren MAFSAD Başkanı İnan Orhan, "5.Uluslararası Malatya Fotokampını yaklaşık olarak 35 bin katılımcı ile bitirdik. Her yıl olduğu gibi çarpan etkisiyle katlanarak büyüyen, genelde Malatya'nın özelde de Arapgir'in tanıtımı için yaptığımız 5. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliklerinibu yılKemaliye, Ağın, Arguvan, Divriği ve Keban gibi çevre ilçelere de yaydık. Malatya ve MAFSAD için başarılı bir organizasyondu.Organizasyona katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyonun önemine dikkat çeken Batman Pan Amatör Fotoğraf Sanatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Übeydullah Baş, 5 yıldır Fotokampa katıldığını ve bu yıl da Batman'dan yaklaşık 50 kişilik bir ekiple birlikte geldiklerini, böylesine kapsamlı bir organizasyona imza atan MAFSAD'ı ve Arapgir Belediyesini tebrik ettiğini ve ayrıca bu güzel organizasyonda olmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraf Sanatçısı Sadık Üçok,5.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD'a ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.

5. Uluslararası Malatya Fotokampın, Türkiye'nin en büyük fotokamp faaliyeti olduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "5. Uluslararası Malatya Fotokampta 2 bine yakın çadır kuruldu, 4 gün boyunca yaklaşık 35 bin kişi kamp faaliyetlerinden istifade etti.Türkiye'nin en büyük kampçılık faaliyetini yüzde yüz memnuniyet ve sıfır şikayetle alnımızın akı ile kamu kaynağı kullanmadan,tamamen dostluk ilişkileri veözveri ile bu toprakların öz kültürü olan imeceyi burada uygulayarak hayata geçirmiş olduk.Arapgir, Yukarı Fırat'ın merkezinde yer alan tarihi ve kültürel birikimi yüksek bir ilçemizdir. Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban, Arguvan ve Arapgir merkezli çalışma ekiplerinin yaptığı değerlendirme ile bölgelerdeki tarih ve kültürel mirasları bir fotoğrafçı gözü ile keşfettiler ve havzanın tümünde bir tanıtım kampanyası yaptılar. Dolu dolu geçen bir etkinlik oldu. Bugüne kadar Arapgir'deyapılan en büyük organizasyondu, gerçekten çok mutluyuz. Bir sonraki yıl daha kapsamlı organizasyonlarla Arapgir'de buluşmak ve Arapgir özelinde Türkiye'nin kültür varlıklarını yaşamak, yaşatmak gayesi ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kamp sonunda Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, fotoğraf sanatçıları ve diğer katılımcılarla birlikte Fotokamp hatırası önündeveFotokamp kütüğüne levha çakarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.