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Fotokapan ile 'kenevir' operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, kenevir yetiştirildiği iddia edilen araziye kurdukları fotokapanla, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

05.10.2019 12:14Fotokapan ile 'kenevir' operasyonu
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, kenevir yetiştirildiği iddia edilen araziye kurdukları fotokapanla, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarı alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı incelemede kurutulmuş ve ekili kenevir buldu. Tarlaya kurulan 2 adet fotokapana şüpheli şahısların görüntüsünün gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, K.U. isimli şahıs ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arazide ise 97 kök kenevir ve 115,65 kilogram kubar esrar ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kenevir, Biga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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