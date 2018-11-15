Fotokapanlara Kurtlar ve Boz Ayılar Takıldı

Erzincan
'da kurt ve boz ayılar fotokapanlarla görüntülendi. Erzincan'da yaban hayatı, çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kurt ve bir boz ayı olduğu görüldü.
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
(İHA)
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Erzincan
15 Kasım 2018 Perşembe 08:36