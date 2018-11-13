13 Kasım 2018, 08:25
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Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni: Burak Yılmaz, Başakşehir'e Yakın

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir." dedi.

Burak Yılmaz, Başakşehir ile anlaştı mı? Trabzonspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın yeni takımının Başakşehir olacağı iddia edildi.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Erman Toroğlu'nun 'Burak'ın Başakşehir'e gideceği konuşuluyor' ifadesini Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan doğruladı.

"EN YAKIN OLDUĞU TAKIM BAŞAKŞEHİR"

Zeki Uzundurukan, 'İstiyor şu anda. Alacaklarına karşılık işin bittiği konuşuldu. Bundan bir ay önce Göztepe'nin talip olduğu biliniyordu. Burak'ın en yakın olduğu kulüp Başakşehir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transfer olması için Arda Turan'ın ısrarcı olduğu da kaydedildi.

Trabzonspor,Fotomaç,Burak Yılmaz,Başakşehir
13 Kasım 2018 Salı 08:25



YORUMLAR (22)
CAFER: Alan takım yanar. . .
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SONER: TS düşmanları ne pazarladınız be adamı helal olsun size. Bu oyuna alet olanlara da yazıklar olsun Ts luyum diye geçinenlere. Tek tek satın değerlerini TS un. TS dan gittiğinde bile 2010-2011 sezonuna sahip çıkan futbolcularımıza yaptıklarınızın hesabını tarih sorar size.
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KEMENT OĞLU: bırakın gitsin süper ligin en iyi golcüsü hamsilerde kümeye oynasın burakın o takıma on gömlek fazlası var hele ptt liginde bile yetersiz ünalla asla olmazdı
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EDO: Karaktersizlerin toplandığı , güzide takımımız :) Doğru tercih :)
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BUZZY: Doğru tesbit bi tek oraya yakışır, başak zaten ağır ceza koğuşu gibi bunu da almazssanız kadro tamamlanmaz yalnız merak edilen konu, başak ta hasılat yok yan gelir yok bu paraların kaynağını bi açıklasalarda öğrensek
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