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Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Şanlıurfa'da, sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafı üzerine montajlanan merkez ilçe Eyyübiye'de yaşayan bir kişinin koronavirüse yakalandığı yönündeki paylaşımla ilgili Şanlıurfa Valiliği, il genelinde herhangi koronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklamasında bulundu. Ayrıca paylaşımla ilgili inceleme başlatıldı

11.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:05

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde sosyal medya hesaplarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafı üzerine "Türkiye'de vuku bulan koronavirüs Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde M.O isimli bir şahısta gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucunda şahsın bir an önce karantinaya alınmasına karar verilmiş olup Şanlıurfa halkının dikkatli olmasını istiyoruz. Lütfen önlemlerinizi almadan dışarı çıkmayın" yazılı paylaşım kısa sürede yayıldı. Kentte paniğe neden olan paylaşımlar üzerine harakete geçen Şanlıurfa Valiliği uyarıda bulunarak, il genelinde herhangi koronavirüs vakasına rastlanmadığını bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın yeni tip corona virüsün ülkemizde bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından, art niyetli bazı çevrelerce çarpıtma girişimlerinde bulunulduğu ve Bakanımızın sosyal medya hesabı görüntülerine montajlanan asılsız ifadelerle, virüs tespit edilen vatandaşımızın ilimiz Eyyübiye ilçesinde olduğu şeklinde asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür. İlimiz genelinde şu ana kadar yeni tip corona virüs taşıyan herhangi vakaya rastlanmamış olup, şüphe üzerine hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bu yönde yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır."

PAYLAŞIMI YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, koronavirüse karşı ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanarak, "Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, panik oluşturabilecek maksatlı paylaşımlara halkın itibar etmemesi istendi.

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Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
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