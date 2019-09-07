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Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı

Amerika'da yayın yapan Fox News televizyonunda çalışan Karen Hepp, fotoğraflarının izinsiz bir şekilde cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını fark etmesi üzerine 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

07.09.2019 17:23

Amerika'da yayın yapan Fox News televizyonunda çalışan 50 yaşındaki Karen Hepp, bir arkadaşının uyarısıyla hayatının şokunu yaşadı. Amerikalı sunucu 50 yaşındaki Karen Hepp, fotoğraflarının izinsiz bir şekilde; cinsel içerikli ürün reklamı ve partner bulma uygulamalarında kullanıldığını öğrendi.

50 yaşındaki Amerikalı sunucu Karen Hepp, sosyal medya siteleri Facebook, Reddit ve bir cinsel içerikli ürün reklamında video ve fotoğraflarının izinsiz kullanılması üzerine harekete geçti.

10 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Amerikalı sunucu Karen Hepp, fotoğraflarının cinsel içerikli ürün reklamında kullanılmasının kendisinde kalıcı hasar bıraktığı gerekçesiyle ile 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Fox News sunucusu, fotoğraflarının cinsel içerikli reklamlarda kullanıldığını öğrenince tazminat davası açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Fox News, Magazin, Yaşam

YORUMLAR (2)
FAZLA DEĞER BİÇMİŞ: 10 milyonluk tazminat etmez, 100de biri ancak. Fox news in fox akıllısı.
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AVNİ: Meraba kızlar
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