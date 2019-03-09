FOX TV'nin Dizisi Vurgun, Erken Final Yapıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır'ın, yeni dizisi Vurgun'da da yüzü gülmedi. Reytinglerde başarılı performans göstermeyen dizi, 6'ıncı bölümle ekranlara veda edecek.

SEZONA İDDİALI BAŞLAMIŞTI

FOX TV'nin başarılı oyuncuları bir araya getirdiği yeni dizisi Vurgun, ezona iddialı başlamıştı. Dizi, yüksek maliyet ve reytinglerde umut vermeyen sonuçların ardından final kararı aldı. Fox Tv ekranlarında Deniz Çakır, Begüm Birgören, Emre Kınay ve Erkan Petekkaya'lı kadrosu ile her hafta seyirci karşısına çıkan Vurgun 6. bölümün ardından artık erkanlara gelmeyecek.

KONUSU İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Konusuyla adından söz ettiren dizinin konusu ise şöyle:

Dizinin başrolu Kemal geçirdiği bir kaza sonucu komada yatmaktadır. 10 yıl boyunca komada kalan Kemal'in karısı Reyhan'ın ilk çocukları Kerem'in yaşaması için ilik nakli yapması gerekmektedir. Bunun içinde Kerem'in kardeşi olması şarttır.