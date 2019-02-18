18 Şubat 2019, 12:07
»»

FOX TV'nin Yeni Dizisi Vurgun, Sperm Konusuyla Tartışma Yarattı

Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya'nın başrolde olduğu Vurgun dizisi, konusuyla tartışma yarattı. İlk bölümü ile konuşulan diziye komadayken Kemal'den alınan spermler damga vurdu.

FOX TV'nin başarılı oyuncuları bir araya getirdiği yeni dizisi Vurgun, sezona iddialı başladı. Daha ilk bölümünden en çok konuşulanlar arasına giren dizi 10 yıl komada kalan Kemal'in 10 yılın ardından uyanmasını anlatıyor. Henüz 2 bölümü yayınlanan ve başrollerinde Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay ve Begüm Birgören gibi başarılı oyuncular var. İlk bölümü ile konuşulan diziye ise komadayken Kemal'den alınan spermler damga vurdu.

KONUSU İLE DİKKAT ÇEKTİ

İlk iki bölümüyle konusuyla adından söz ettiren dizinin konusu ise şöyle:

Dizinin başrolu Kemal geçirdiği bir kaza sonucu komada yatmaktadır. 10 yıl boyunca komada kalan Kemal'in karısı Reyhan'ın ilk çocukları Kerem'in yaşaması için ilik nakli yapması gerekmektedir. Bunun içinde Kerem'in kardeşi olması şarttır.

ARKADAŞININ EŞİNE AŞIK OLUR

Kemal'in en yakın arkadaşı olan Vedat ise daha ilk günden Reyhan'ı gözüne kestirmiş ve ona karşı ilgi duymaya başlamıştır. Komada yatan Kemal ise yakın arkadaşı ile karısı arasındaki anlaşmadan bir haberdir.

Reyhan ise oğlu Kerem'in iyileşmesi için komada olan eşi Kemal'den sperm alınacağını sanar.Fakat Kemal'den alınan sperm uygun olduğu halde Vedat'ın talimatı ve tehdidi ile doktor tarafından işe yaramaz denir.

EŞİNİN EN YAKIN ARKADAŞINDAN ÇOCUK YAPMAYI KABUL EDİYOR

Böylece oğlu için eli kolu bağlı olan Reyhan, Vedat ile işbirliği yapmak zorunda kalır ve eşinin en yakın arkadaşı Vedat'tan çocuk yapmayı kabul eder. Beyin yakan olaylar ise buradan sonra başlar.

HEMŞİRE KOMADA YATAN BİRİNDEN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Kemal komadayken ona 10 yıl boyunca bebek gibi bakan ve içten içe aşk besleyen hemşire Asya, Kemal'den alınan spermlerle herkesten habersiz çocuk sahibi olur.

İZLEYİCİYİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İzleyiciyi şaşkına çeviren olay ise komada yatan bir adamın spermlerinin nasıl işe yaradığı ve hemşire Asya'nın bu spermlerden nasıl çocuk sahibi olduğu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm bu sırlar açığa çıkacak fakat izleyici hala bu beyin yakan soruların cevabını arıyor.

Erkan Petekkaya,Deniz Çakır,TV


YORUMLAR (40)
XXXXX: Sonra toplum niye ahlaksız arkadaş toplumun görgün belli niye norm dışı şu filmleri yapıyorsunuz kim onay veriyor bu rezilliklere.Sinemda yap ama herkesin ulaşabileceği karasal bir yayında olmasın şöyle diziler.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINI YAZ Y: BİR AİLENİN AHLAKINININ BOZULMAMASI İÇİN İYİ VE TERBİYELİ YETİŞTİRİLMESİDİR . . . AHLAK SADAECE BİR KELİMEYLE BOZULMAZ BEN AVRUPADA YAŞIYORUM BURDA BENİM YAŞIMDAKİ GENÇ KIZLAR MİNİ ETEKLİ VE ŞORTLU GEZİYORLAR AKŞAMLARI BİLE AMA ONLARI HİÇ KİMSE RAHATSIZ ETMİYOR HEMDE BU KELİMENİN HERGÜN TELEVİZYONDA KONUŞULDUĞU HALDE PEKİ BURDA Kİ GENÇLERİN VE AİLE YAPISI AHLAKI EDEBİ NEDEN BOZULMUYOR??????
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZAVALLILAR: fox kuruluş misyonuna son sürat devam ediyor, adamların projesi bu zaten, ama küçük inançsız beyinleri şu basit gerçeği bir türlü kavrayamıyor, dünyanın yaratılış gayesi olan hak düzen, o düzene isyan eden cehennem ehlinin batıl derme çatma oyunlarına tarihte ne zaman yenildi kayboldu da şimdi olacak?
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
BEYİN ERROR: fox tvnin her zamanki gibi ahlaksız dizileri yasak elma vurgun
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
ROMAN EL RAFET: MANYAKLAR
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın