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FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti

FOX TV'nin ekran serüvenine yeni başlayan dizisi Bir Aile Hikayesi için yolun sonu göründü. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelen dizi, reytinglerde beklediğini elde edemeyince erken final kararı aldı.

02.10.2019 11:14

Başrollerinde Birkan Sokullu, Songül Öden, Celil Nalçakan ve Olgun Toker'in yer aldığı aile dizisi reyting yarışında gerilerde kalınca Fox TV, düşük reytinglere artık tolerans göstermeme kararı aldı ve Bir Aile Hikayesi için 20. bölüm final olarak planlandı.

DÜŞÜK REYTİNGLER DEVAM EDERSE DAHA ERKEN VEDA EDEBİLİR

Hatta söylenenlere göre alınan düşük reytingler eğer devam ederse, dizinin daha erken bile ekranlara veda edebileceği konuşuluyor. Dizi, geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında totalde 4. olmuştu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan musiki gecesinde sahneye çıkacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Cem Reyhan'ın o gece birlikte şarkı söyleyeceği kişiden rahatsız olur. Engin Reyhan'ın eski okul arkadaşıdır. Reyhan'ın Engin'le ilgili Cem'den gizlediği bir bilgi aralarının açılmasına sebep olur.

BİR HABERLE SARSILIR

Öte yandan Berk'in Nil'e verdiği bir hediye başlarına iş açar. Ufuk, Nil'e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamaktadır. Beste ve Berk'i de davet eder. Beste engel olmaya çalışsa da Berk o partiye gidip Nil'e geçmişlerini hatırlatmak ister. Ancak partide alacağı bir haberle sarsılır.

Erdem'in Beste'nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste'nin kamp macerası tatsız biter. Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde'ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Mahur durumu toparlamak için geri adım atmak istediğinde hiç umulmadık bir durumla karşı karşıya kalır.

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FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti

Fox, TV, Magazin

YORUMLAR(19)
YAS:Ben çok beğeniyorum bu diziyi. devam etmesini isterim.
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MERAL:Dizide sürekliveçmişi göstermek çok iyi iydi başta çok beğenmiştim sürekli geçmişi göstermesi sıktı
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AYSR:Güzel bir dizi zevkle izliyorum kaldırılmasın izlerken insanları yormuyor aile dizisi tam
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1 0
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T:millet dua etsin , fox tv ye halk tv ye tele1 , özgür kanallarda olmasa ne hırsızlıkları talanları duyardık , ne okkalı günlük zamları duyardık, nede vakıfları derneklere tarikatlara karşılıksız hazineden hibe edilen tüyü bitmemiş lerin parasını duyardık . muhalefet ve özel ktvler olmasa deperemliri bile duyurmazlardı. herkez gördü onlarca toplanma alanı var diye resmen yalan söyledi ama hani nerde???
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3 1
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ŞAŞKIN:bence doğru düzgün tek diziydi gününün cumartesi olması dizinin şansızlığı final olmasın gunu değişsin:(
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3 0
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.:İSABET OLMUŞ FİNAL OLMASI. DOĞRU KARAR.
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3 7
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TÜLAY:geç bile kalınmıştı
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4 6
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Bu ülkede yapılan dizileri izleyenler bana göre embesil ötesidir. Aşk, aldatma, lüks yaşama özendirme, melodram, mafyacılık vsss Bir tane yararlı bir özelliği yok, özellikle ev hanımları tam narkozluk!
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8 1
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ŞİŞMAN VELET:içi boş diziler açıyon diziyi kadın zırlamaya başlıyo dizi bitiyo hala zırlamaya devam ediyo hepsi aynı hikaye aynı senaryo
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4 3
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MUSA:başlangıcı çok güzel bir aile dizisiydi, son bölümlerde saçmalayınca bıraktım izlemeyi.
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3 2
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