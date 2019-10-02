FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti

Başrollerinde Birkan Sokullu, Songül Öden, Celil Nalçakan ve Olgun Toker'in yer aldığı aile dizisi reyting yarışında gerilerde kalınca Fox TV, düşük reytinglere artık tolerans göstermeme kararı aldı ve Bir Aile Hikayesi için 20. bölüm final olarak planlandı.

DÜŞÜK REYTİNGLER DEVAM EDERSE DAHA ERKEN VEDA EDEBİLİR

Hatta söylenenlere göre alınan düşük reytingler eğer devam ederse, dizinin daha erken bile ekranlara veda edebileceği konuşuluyor. Dizi, geçtiğimiz Cumartesi yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında totalde 4. olmuştu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan musiki gecesinde sahneye çıkacağı için çok heyecanlıdır. Ancak Cem Reyhan'ın o gece birlikte şarkı söyleyeceği kişiden rahatsız olur. Engin Reyhan'ın eski okul arkadaşıdır. Reyhan'ın Engin'le ilgili Cem'den gizlediği bir bilgi aralarının açılmasına sebep olur.

BİR HABERLE SARSILIR

Öte yandan Berk'in Nil'e verdiği bir hediye başlarına iş açar. Ufuk, Nil'e sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamaktadır. Beste ve Berk'i de davet eder. Beste engel olmaya çalışsa da Berk o partiye gidip Nil'e geçmişlerini hatırlatmak ister. Ancak partide alacağı bir haberle sarsılır.

Erdem'in Beste'nin olduğu kampa habersizce gelişi ortalığı karıştırır. Erdem ile Tayfun kavga eder, Beste'nin kamp macerası tatsız biter. Mahur babasını mutlu etmek için büyük bir adım atar ve Müjde'ye danışmadan tekne satın alır. Bu durum Müjde ile arasını açar. Mahur durumu toparlamak için geri adım atmak istediğinde hiç umulmadık bir durumla karşı karşıya kalır.