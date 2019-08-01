FOXCRIME'ın sevilen dizileriyle pazar maratonu

Her türlü soruna fizik ve kimya bilgisini kullanarak sıra dışı çözümler üreten ve içinde bulunduğu zorlu durumları aşan ve 1980'li yıllara damga vuran "MacGyver", 3. sezonun son 5 bölümüyle 4 Ağustos Pazar günü saat 14.30'da FOXCRIME'da.

Dünyanın en başarılı hukuk danışmanlarından Phil McGraw'ın hayat hikayesinden esinlenen ve insanları yönetme ve yönlendirme konusunda tam anlamıyla uzman bir isim olan zeki ve yakışıklı Dr. Bull'un hikayesi "Bull", 3. sezonunun ilk 5 bölümüyle 11 Ağustos Pazar günü saat 14.30'da FOXCRIME ekranlarında.

Johnny Lee Miller ve Lucy Liu'nun başrollerini paylaştığı ve modern bir Sherlock Holmes uyarlaması olan "Elementary", 7. sezonunun son 5 bölümüyle 18 Ağustos Pazar günü saat 14.30'da FOXCRIME'da.

En yaşlı çaylak olarak Los Angeles Polis Departmanı'na katılan John Nolan'ın bir yandan genç polislere ayak uydurmaya çalıştığı bir yandan da hayat tecrübesiyle yol gösterdiği "The Rookie", 1. sezonun son 5 bölümüyle 25 Ağustos Pazar günü saat 14.30'da FOXCRIME ekranlarına geliyor.