Haberler » Spor » Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı - Spor

Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı

Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Roma efsanesi Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi, spora olan tutkusunu çektiği video ile gösterdi sosyal medyadaki takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

08.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:20

'nın efsane futbolcusu Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi, Maldivler'deki tatillerinde son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal medya üzerinden tatillerinden enstantaneler paylaşan ikili, güneş ve denizin tadını çıkarıyorlar.

Efsane futbolcunun eşi Blasi, son yaptığı paylaşımda takipçilerini şaşkına çevirdi. Yaptığı egzersizlerle spora olan tutkusunu gözler önüne seren 38 yaşındaki Blasi, nasıl formda kaldığını başının üstünde amuda kalkarak gösteren Blasi'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA SON DERECE AKTİF

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Blasi'nin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.

2005 yılında Roma efsanesi Totti ile evlenen 38 yşaındaki Ilary Blasi'nin Cristian, Chanel ve Isabel isminde 3 çocuğu bulunuyor.

Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı

Francesco Totti, Roma, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:10   İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş: Hedefimiz olimpiyatlarda kazanılan madalya... - Spor
12:09   Juventus efsanesi Pavel Nedved: 'Merih, tüm takıma hırsını gösteriyor' - Spor
12:09   Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Maddi destek görmek istiyorum" - Spor
12:08   Akhisarspor'dan iyi prova - Spor
12:08   Kayseri'nin İncesu ilçesindeki muaythai sporcuları, başarılarıyla dikkati çekiyor - Spor
11:25   Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Spor
11:16   Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı - Spor
11:03   Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı - Spor
10:53   Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı - Spor
10:06   Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak - Spor
8.01.2020 12:18:44