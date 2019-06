Francesco Totti: Roma'dan ayrılmak yerine ölmek daha iyiydi

Adı AS Roma ile özdeşleşen ve profesyonel futbol kariyerinin 25 yılını da burada geçiren efsanevi kaptan Francesco Totti, 2 yıldır kulüpte sürdürdüğü yöneticilikten sitem ederek ayrıldı. Kendisine yeterince değer vermeyen, dışlayan kulüp yönetimine karşı sert ifadeler kullanan Totti, "Beni anlamadılar. Roma'dan ayrılmak yerine ölmek daha iyiydi. Bu yönetim olduğu sürece bir daha asla bu kulübe dönmem" ifadelerini kullandı.

Altyapısına 12 yaşındayken girdiği Roma'ya 30 yıldır bağlı kalan Totti, 2017 yazında, 40 yaşındayken jübilesini yaparak futbol hayatını sonlandırmıştı. Bunun ardından yönetim kadrosuna katılan Totti, teknik seçimlerde daha aktif olacağı bir rol beklentisi içinde olsa da bunu elde edememiş, önemli kararlardan dışlandığı ortaya çıkmıştı. Bu sezon futbol hayatına son veren Totti'nin halefi kaptan Daniele de Rossi'nin kulüpte yönetici olarak kalmak istememesini, "Francesco'nun şu an hiçbir hükmü yok ve ben de onun gibi olmak istemiyorum" sözleriyle ifade etmesi de bunun açık göstergesiydi.

Totti, yönetime olan kırgınlığından dolayı vedasına ilişkin bugünkü basın toplantısını kulübün tesisleri yerine, İtalya Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) Roma'daki binasında düzenledi. Efsanevi kaptan basın toplantısı için 2001'de 3'üncü ve son lig şampiyonluğunu kazanmalarının yıl dönümü olan sembolik bir günü seçti.

'20 DAKİKA ÖNCE İSTİFAMI VERDİM; ÇOK ÇİRKİN BİR GÜN'

Yaklaşık 250 gazetecinin akredite olduğu basın toplantısında, kulübün ABD'li sahibi James Pallotta ve danışman Franco Baldini'yi hedef alan Totti, aylarca düşündükten sonra, toplantıdan 20 dakika önce kulübe istifasını sunduğunu söyleyerek, "Benim için çok çirkin ve ağır bir gün. Bu günün gelmesini hiç arzu etmedim, ama bu gerekli ve doğru kararı almak benim suçum değil" dedi.

Yöneticiler, teknik direktörler ve oyuncuların gelip geçici, tek kalıcı olanın Roma bayrağı olduğunu dile getiren Totti, "Benim için zor bir karar, ancak arzu ettiğim gibi yönetici kadrosunda operasyonel bir rol verilmedi. Beni anlamadılar. Benim için Roma her şeyin önünde gelir" diyerek, kendisinin takımda bir devrim istemediğini, sadece onu daha yukarıya taşıyacak bir devamlılık istediğini söyledi.

Kendisinin kulübün sahibi olması durumunda ne yapabileceği sorulan Totti, "Benim elimde Totti ve de Rossi gibi iki bayrak olsaydı onların eline her şeyi verirdim. Ancak ne yazık ki, takımın sahibinin (Pallotta) etrafında ona yanlış akıl veren insanlar var" diye konuştu.

'BENİ ÇOK YER KAPLAYAN BİRİSİ OLARAK GÖRDÜLER'

Pallotta ve Baldini'nin bu iki yıllık sürede kendisiyle neredeyse hiç irtibata geçmediğini anlatan Totti, "Bu ne anlama geliyor? İstenmiyordum" dedi. Roma'nın kendisinin ikinci evi olduğunu ve ona asla kötülük yapamayacağını dile getiren Totti, "Benim bu takıma daha fazlasını verme isteğimi anlamadılar. Yöneticiler bana hep burada gereksiz yer kapladığımı söylediler. Roma'dan ayrılmak yerine ölmek daha iyiydi. Beni gerçek bir yönetici seviyesine yükseltecek birisi takımı satın almadığı sürece bu kulübe asla dönmem" ifadelerini kullandı. "Hepimiz biliyoruz ki benim bırakmamı istediler" diye sözlerini sürdüren Totti, "Sözler verildi çokça ama sonunda hiçbiri tutulmadı. Oysa onlar benim ne istediğimi çok iyi biliyordu" diye konuştu.

'YA BALDINI YA BEN GİDECEKTİM'

Francesco Totti, kulübün ABD'li sahibi James Pallotta'nın, kendisi ve Daniele de Rossi'yi bir kenara itmek için her şeyi yaptığını anlatarak, "Amerikalılar bunu istedi ve başardı" diye sitemini sürdürdü. Franco Baldini ile 2 yıldır hiçbir ilişki içine giremediğini de söyleyen Totti, "İkimizden biri gitmeliydi ve bunu ben yaptım. Ne yazık ki bazıları kulübe zarar verici şeyler yapıyor. Pallotta'ya ulaşmak, kendimi ifade etmek için çok çabaladım, ama şimdi anlıyorum ki bu bir zaman kaybıydı" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör seçiminde kendisine hiçbir şey danışılmadığını da belirten Totti, "Tek irtibata geçtiğim Anronio Conte idi, ama kulüp yöneticileri beni dinlemedi" dedi.

Totti, taraftarlara gerçeklerin söylenmediği bir takımda kalamayacağını, kendisine yeni bir yol çizeceğini ve birçok teklif aldığını da açıklayarak, önümüzdeki ay kalbiyle bir karar vereceğini belirtti.

'MAÇLARA PERUK TAKARAK GİDEBİLİRİM'

Roma halkına, kendisine hep iyi davrandığı için teşekkür eden Totti, "Roma benim için dünyanın en önemli takımı. Böyle bir zorluk içinde olmak bana rahatsızlık veriyor. Ben dışarıdan da bu takımı desteklemeyi sürdüreceğim. Yani bu sadece bir hoşça kal, elveda değil" dedi.

Gelecek yıl maçları taraftarlar arasında izleyebileceğini söyleyen Francesco Totti, "Belki de peruk takarak izlerim tanınmamak için. de Rossi de başka bir takıma gitmezse maçları belki de beraber izleriz statta" diye espri yaptı.

TOTTI EFSANESİ

Totti, modern futbolda örneğine yok denecek kadar az rastlanır bir sadakatin temsilcisiydi. Real Madrid, Barcelona ile birçok İtalyan devinin kapısını çaldığı Totti'nin adı, Roma ile özdeşleşti, doğduğu, büyüdüğü şehir ve takımı ile 'ebedi nişanlı' olarak kaldı ve son ana kadar burada üst seviyedeki oyununu sürdürdü. Profesyonel futbol kariyerinin 25 yılını da AS Roma'da geçiren Francesco Totti, 786 maça çıkmış, 307 gol atmıştı.

2006 yılında Almanya'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluğu da tadan Totti, 1 kez Serie A Şampiyonu, 2 kez İtalya Kupası ve 2 kez de İtalya Süper Kupasını kazandı. Yılın İtalyan Futbolcusu Ödülü'nü 5 kez kazanan tecrübeli isim, bunu en çok elde eden oyuncu oldu. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu (38 yıl 59 gün) unvanını elinde bulunduran Totti, Serie A'da 70 penaltı atışını gole çevirdi, ligde beyaz noktadan en çok gol bulan futbolcu oldu.

'Kaşık' vuruşunu futbol literatürüne sokan Totti, taraftarlar nezdinde 'Sadece tek bir kaptan var' sloganı ile anılıyor. - Roma

