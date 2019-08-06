Haberler» Güncel» Haber

- Francisco Tayfunu, Japonya'da Hayatı Felç Etti- 210 Uçuş İptal Edildi

- Francisco Tayfunu, Japonya'da hayatı felç etti 210 uçuş iptal edildiKYUSHU - Japonya, ülkenin güneybatı bölgelerini etkisi altına alan Francisco Tayfunu'na teslim oldu.

06.08.2019 09:49
- Francisco Tayfunu, Japonya'da Hayatı Felç Etti- 210 Uçuş İptal Edildi
- Francisco Tayfunu, Japonya'da hayatı felç etti
210 uçuş iptal edildi
KYUSHU - Japonya, ülkenin güneybatı bölgelerini etkisi altına alan Francisco Tayfunu'na teslim oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle 210 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu bölgesinde bulunan Miyazaki şehri, Salı sabahı başlayan şiddetli tayfuna teslim oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı, Francisco Tayfunu'nun sabah 5.00 sıralarında Miyazaki yakınlarında karaya ulaşarak, bazı bölgelere çok kuvvetli rüzgarlar getirdiğini bildirdi. Rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 126 kilometreye ulaşırken tayfun, Kyushu ve Şikoku'da sağanak yağışlara da neden oldu.
Uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi
Tayfunun etkisi altına aldığı bölgelerde hayat olumsuz etkilenirken, Kyushu'dan gerçekleştirilecek 210 yurt içi uçuş da askıya alındı. Bölgede faaliyet gösteren Kyushu Demiryolu Şirketi de tayfunun hareket yönü göz önüne alınarak Salı sabahı itibariyle afetten etkilenen bölgelerde bazı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu. Kyushu-Shinkansen hızlı tren hattının normal şekilde çalıştığını açıklayan firma, bazı hatlarda da sefer sayılarının azaltıldığını bildirdi.
20 bin kişiye tahliye çağrısı
Kyushu elektrik şirketi, tayfun nedeniyle bölgede 17 binden fazla konutun elektriksiz kaldığını açıkladı.
Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu şehri yetkilileri, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 20 bin bölge sakinine fırtınanın oluşturabileceği yüksek dalga riskinden korunmaları için acil tahliye çağrısında bulundu.

Japonya, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:14   Vehbi Koç Vakfı'nın yeni sergi mekânı
10:14   'Kaçak kurban kesim yerlerinden uzak durun' uyarısı
10:14   Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den muhaliflere suçlama
10:13   İl Sağlık Müdürlüğü'nün banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı
10:13   Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu
10:13   Iğdır Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi Arasında 4'lü Protokol
10:13   İş bulamayınca karpuz yetiştirdi