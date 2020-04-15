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Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım

Hollandalı teknik adam Frank de Boer, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" dedi. Frank de Boer, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giymişti.

15.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım

Bir dönem Galatasaray forması giyen Teknik Direktör Frank de Boer, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Boer, Hollanda gazetesi AD'ye verdiği röportajda, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmasını tercih ederdim. Eğer öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadelerini kullandı.

2003 YILINDA GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Frank De Boer, 2003-2004 sezon başında Galatasaray'a transfer olmuş, bekleneni veremeyince devre arasında takımdan ayrılmıştı.

Etiketler: Frank de Boer, Galatasaray, Koronavirüs, Hollanda, Spor
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