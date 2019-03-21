Frank Hoogerbeets Kimdir? Deprem Kahini Neden Deniyor?

Frank Hoogerbeets, Denizli'de meydana gelen deprem sonrasında yine gündem oldu ve gözler kendisine çevrildi. Buna sebep ise Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri olarak açıklaması gösteriliyor. Peki Frank Hoogerbeets kimdir? Hangi depremleri doğru tahmin etti? Frank Hoogerbeets depremleri nasıl bilebiliyor? İşte detaylar...

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Youtube'da çok sayıda takipçisi bulunan Avustralyalı gökbilimci. aslında şarkıcı ve söz yazarı Frank Hoogerbeet, Avustralya'nın ilk üç tahmincisi arasında yer alıyor. Deprem tahminler için Frank Hoogerbeets, "Gezegenler arasında bir düzen vardır, ben de bunun üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım." diyerek deprem gözlemlerine nasıl başladığını söylemişti.

FRANK HOOGERBEETS'İN DOĞRU BİLDİĞİ DEPREM TAHMİNLERİ

1-) Hoogerbeets'in ilk tahmini Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkındaydı ve tahmini doğru çıktı.

2-) Frank Hoogerbeets ikinci tahminini ise 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı. İki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Deprem Kahini'nin tahmini yine tuttu. 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3-) Daha sonrasında ise Frank Hoogerbeets, 7 ile 9 Mart arasında 6 -7 büyüklüğünde bir deprem beklediğini duyurdu ki 10 Mart günü Tonga ve Fiji'yi etkileyen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

4-) Hoogerbeets 19 Mart tarihinde yeni bir video yayınladı ve videoda 20 ile 21 Mart tarihlerinde 5-6 şiddetinde deprem olacağını söylemişti. Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hoogerbeets, Türkiye'deki takipçilerininden gelen sorular üzerine 17 Ağustos 1999 depremini analiz etti. Buna göre depremden 3 gün önce 14 Ağustos 1999'da Merkür, Dünya ve Neptün aynı doğrultuda hizalandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

SON TAHMİNLERİ KORKUTUCU

Son olarak 21 Şubat'ta meydana gelen Dünya, Merkür ve Neptün hizalanmasında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine dikkat çeken Hoogerbeets martın son haftasında çok dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.