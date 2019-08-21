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Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

Alman devi Bayern Münih'ten ayrılan yıldız futbolcu Franck Ribery, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Oyuncu 2 yıllık anlaşma için 9 milyon euro kazanacak.

21.08.2019 13:11
Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

İtalyan ekibi Fiorentina, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mor-beyazlılar, uzun yıllar Bayern Münih forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda Alman ekibinden ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery'yi renklerine bağladı.

2 YIL İÇİN 9 MİLYON EURO KAZANACAK

Transferin sözleşme şartları ile ilgili henüz açıklama yapılmazken Fiorentina sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ribery'nin Fiorentina formasıyla çekilen fotoğrafı yayınlandı. İtalya'ya gelen Ribery, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, bu anlaşmada Fiorentina'dan 8+1 milyon euro kazanacak.

36 yaşındaki futbolcu, 12 yıl boyunca Bayen Münih forması giydikten sonra bu yaz takımdan ayrılmıştı. Kariyerinde toplam 556 maça çıkan Fransız yıldız, 146 gol ve 210 asist üretti.

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Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
FBLİ: Falcao yerine riberi daha guzel olurdu
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