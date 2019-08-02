Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon

Almanya
'nın Frankfurt
kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, bir bankayı soyma girişiminde bulunduklarından şüphelenilen 3 kişinin tren istasyonuna kaçtığı belirtildi.
Polisin helikopter desteğiyle kaçan şahısların peşine düştüğü ve yakaladığı kaydedildi.
Merkez tren istasyonunun geçici süre kapatılması sebebiyle, tren seferlerinde aksama ve yolcular arasında kaos yaşandı.