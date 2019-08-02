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Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon

Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı.

02.08.2019 18:36 Frankfurt merkez tren istasyonunda operasyon
Almanya'nın Frankfurt kentindeki merkez tren istasyonu, polis tarafından banka soyma girişiminde bulunan 3 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon nedeniyle kapatıldı.
Yerel medyada yer alan haberlerde, bir bankayı soyma girişiminde bulunduklarından şüphelenilen 3 kişinin tren istasyonuna kaçtığı belirtildi.
Polisin helikopter desteğiyle kaçan şahısların peşine düştüğü ve yakaladığı kaydedildi.
Merkez tren istasyonunun geçici süre kapatılması sebebiyle, tren seferlerinde aksama ve yolcular arasında kaos yaşandı.

Frankfurt, Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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