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Frankfurt polisi alarma geçti

Almanya'nın Frankfurt kentinde soyguna karışan 2 kişinin bulunduğu gerekçesi ile bir metro istasyonu polis tarafından boşaltıldı.

02.08.2019 17:45 Frankfurt polisi alarma geçti
Almanya'nın Frankfurt kentinde soyguna karışan 2 kişinin bulunduğu gerekçesi ile bir metro istasyonu polis tarafından boşaltıldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde polis, banka soygununa karışan 2 kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bir metro istasyonunu boşalttı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon hakkında Frankfurt polisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. İhbar sonrası yapılan açıklamada, "Bölgede çok fazla polis memuru konuşlandı. Lütfen merkez garın bulunduğu bölgeden uzak durun" uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Alman basınında yer alan son haberlere göre ise polisin operasyonu sonlandı ve metro seferlerinin normale dönmesi için ise çalışmalar devam ediyor. - FRANKFURT

Frankfurt, Almanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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