Frankfurt'ta kazanan dostluk oldu

Frankfurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Eskişehir'i Anadolu Üniversitesi'nin temsil ettiği turnuvada kazanan dostluk oldu.

Kardeş şehir anlaşmaları ile kültür, sanat, eğitim, spor, ticaret gibi birçok farklı alanda dünyanın dört bir yanındaki kentler ile iyi ilişkiler kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuva için Almanya'ya gitti. İlki geçtiğimiz yaz Eskişehir'de düzenlenen ve 4 takımın katıldığı turnuvada, bu yıl Eskişehir'i Almanya'da Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı temsil etti. Anadolu Üniversitesi'nin turnuvadaki rakipleri Frankfurt'tan Tus Makkabi ve Fv Saz-Rock takımları ile Tel Aviv'den Shapiro Community Center oldu.

Turnuva sonunda tüm takımlara şampiyonluk kupası verilirken, Başkan Büyükerşen Frankfurt kenti ile ilişkilerin geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti. Büyükerşen "Geçtiğimiz yaz Eskişehir'de düzenlediğimiz turnuvanın hemen akabinde Frankfurt Belediye Başkanı sevgili kardeşim Peter Feldmann'dan bu yaz için davet almıştık. Anadolu Üniversitemizin futbol takımıyla bugün büyük bir misafirperverlik ile ağırlandık. Öncelikle göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlik dolayısıyla Sayın Feldmann ve ekibi ile Frankfurt halkına çok teşekkür ediyorum. 'Spor dostluk ve kardeşliktir' cümlesinin tam anlamıyla içinin doldurulduğu bir turnuva yaşadık. Başta şehrimizi temsil eden Anadolu Üniversitemizin sporcuları olmak üzere tüm takımları kutluyorum" dedi.

Eskişehir ve Tel Aviv sporcularını Almanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Feldmann ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "İsrail ve Türkiye'den kardeş şehirlerimiz birlikte büyüyor. Şimdi iki yeni tramvay ile" notunu düştü.