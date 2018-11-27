Fransa 14 Nükleer Enerji Santralini Kapatıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa'nın 2035 yılına kadar 58 olan nükleer enerji santrali sayısını 44'e düşüreceğini açıkladı.
Macron, cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolacağı 2022 yılına kadar sadece Fessenheim nükleer santralinin kapatılacağını söyledi.
Nükleer enerjiden tamamen vazgeçmenin düşünülmediğini dile getiren Macron, 2025-26 yıllarında iki, 2027-28 yıllarında yine 2 olmak üzere 2035 yılına kadar toplamda 14 nükleer santralin kapatılacağını duyurdu.
Macron ayrıca, ülkeler arası elektrik geçişlerini sağlayan sağlayıcıların sayısının artırılması için çalışacaklarını dile getirdi.
Emmanuel Macron,Cumhurbaşkanı,Fransa