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Fransa, ABD'nin yaptırımları askıya alması karşılığında dijital vergi girişimini durdurdu

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin, Google ve Faceook gibi teknoloji şirketlerine dijital faaliyetlerinden dolayı vergi getirme girişimini, ABD’nin misilleme niteliğindeki yaptırımlarını askıya alması karşılığında ertelediğini açıkladı.

22.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:48Fransa, ABD'nin yaptırımları askıya alması karşılığında dijital vergi girişimini durdurdu
ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkesinin, Google ve Faceook gibi teknoloji şirketlerine dijital faaliyetlerinden dolayı vergi getirme girişimini, ABD'nin misilleme niteliğindeki yaptırımlarını askıya alması karşılığında ertelediğini açıkladı.

Davos toplantıları sırasında ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile yaptığı görüşmenin ardından basının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Fransız bakan, Paris'in dijital sektördeki Amerikan teknoloji devlerine getirmeyi planladığı vergileri aralık ayına kadar ertelediğini duyurdu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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22.01.2020 23:08:53