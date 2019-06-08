Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu: Thiem, Nadal'a karşı

Fransa
Açık Tenis
Turnuvası'nda (Roland Garros
), İspanyol tenisçi Rafael Nadal
ile final maçına çıkacak isim belli oldu. Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, Novak Djokovic
'i yarı final maçında 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Cuma günü başlayan ve kötü hava koşulları nedeniyle Cumartesi gününe ertelenen Roland Garros Erkekler yarı final maçı Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem'in Sırp tenisçi Djokovic'e karşı galibiyeti ile sonuçlandı.
Kaynak: Euronews.com
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