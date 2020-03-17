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Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

17.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14
Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Roland Garros, Fransa, Tenis, Spor

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