Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını 6 aylığına ertelediğini açıkladı. Elektrik ve gaz fiyatlarına planlanan zam da ertelenecek.
"Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi. Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, akaryakıt zammı dahil vergi artışlarını 6 ay erteleyeceklerini söyledi. Enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini belirten Başbakan Başbakan Philippe, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının da erteleneceğini vurguladı.
Fransa'da "Sarı Yelekliler"in akaryakıt zammına karşı protesto gösterileriyle başlayan eylemleri iki hafta içinde hayat pahalılığına karşı isyana dönüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, halkın sokağa taşan öfkesine hazırlıksız yakalandı. Yaşananlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı en büyük kriz oldu. Macron, gösteriler nedeniyle Sırbistan'a yapacaği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.
The post Fransa akaryakıtta vergi artışını 6 ay erteledi
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Edouard Philippe
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:26