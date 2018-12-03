Fransa Alev Alev Yanarken, Macron'dan "Sarı Yeleklilerle Görüşün" Talimatı Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları protestoları çerçevesinde Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri liderleri ve "Sarı Yeleklilerden" bir heyet ile görüşmesini istedi.

KRİZ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

1081 GÖZALTI

Ekonomik koşulları protesto etmek amacıyla Fransa'da 2 haftadır yüz binlerce kişi ülkenin dört bir yanında yolları kapatıyor, polisle çatışıyor ve 'Macron istifa' sloganları atıyor.Gösterilerde 158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralandı, 1081 kişi gözaltına alındı ve 9 eylemci 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sokağa dökülenlerin ortak noktası siyasi görüşleri değil.

SAĞCI DA VAR, SOLCU DA

Aralarında sağcıların da solcuların da bulunduğu göstericilerin büyük çoğunluğu taşralı, eğitim seviyesi düşük ve ülkenin genelde sesini çok çıkarmayan kesimlerinden geliyorlar. Köklü bir protesto kültürü olan Fransa'da, devlet gösterilere alışkın olsa da şimdi farklı bir isyanla karşı karşıya olmanın şaşkınlığını yaşıyor.

EZBER BOZAN BAŞKALDIRI

Geleneksel olarak protestolar sırasında; eylemcilerin sözcüleri ile yetkililer arasında diyaloğun canlı tutulduğu, tarihi eserlerin ve güvenliğin karşılıklı olarak gözetildiği Fransa'da bu kez devlet, karşısında bir muhatap bulamıyor. İsyan organize değil, temsilcisi yok. Hayat pahalılığından, siyasilerin küçümseyen tavırlarından şikayetçi olan ve hor görüldüğünü düşünen herkes sokağa çıkıyor.

NEDEN SARI YELEK?

Sokağa çıkanlar her arabada bulunması zorunlu olan sarı yelekten giyiyorlar. Vergilerin artmasıyla dizele 38, benzine 18 kuruş zam gelince araçlarını yola çıkarmakta zorlananlar, yelekleri alıp kendileri sokağa döküldü. Fosforlu yelekler; zenginlere yönelik servet vergisini kaldırıp, akaryakıta ek vergi getiren elit siyasetçilere neyi görmezden geldiklerini hatırlatmayı amaçlayan bir sembole dönüşmüş durumda.

MACRON NEFRETİN HEDEFİNDE

Dünyanın en zengin ailelerinin bankacılığını yaparak yükselen Macron'un kibirli tavırları bir anda patlayan öfkenin temelini oluşturuyor. Macron'un; binlerce dolarlık takım elbise giymesine laf atan adamı 'Çalış senin de olur' diye azarlaması, işsizlerin çalışmak istemeyen tembeller olduğunu söylemesi gibi zengin olmayanları hor gören tavırları ilk günden beri tepki topluyor.

SEYAHAT UYARISI

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolara ilişkin bu ülkeye yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı. Fransa'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından başkent Paris başta olmak üzere şehirlerin gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirler arası yollarda tedbirli davranmaları istendi.

Eylemciler her yeri yakıp yıkıyor;