Haberler » Güncel » Haber

Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.

18.09.2019 11:50Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Macron, saldırıyı incelemek ve araştırmak için Suudi Arabistan'a bir grup uzman göndereceklerini açıkladı. Ayrıca, Orta Doğu'da istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu dile getiren Macron, sabah saatlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fransa'nın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirten Macron, "Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - PARİS

Suudi Arabistan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 MEB'den İngilizce öğretmenlerinin eğitimi için iş birliği
17:00 Edirne'den kısa kısa
17:00 İşçilerin tehlikeli mesaisi kamerada
16:59 Muğla'da "Teröre lanet, analara destek" yürüyüşü
16:59 Paşaköy'de sıra dere temizliğinde
16:58 Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlandı
16:58 Tuzla'daki patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı (yeni görüntü)