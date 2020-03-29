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Fransa Başbakanı Philippe: Covid-19 ile mücadelede nisanın ilk 15 günü daha zorlu geçecek

Fransa Başbakanı Philippe: Covid-19 ile mücadelede nisanın ilk 15 günü daha zorlu geçecek

29.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:14
Fransa Başbakanı Philippe: Covid-19 ile mücadelede nisanın ilk 15 günü daha zorlu geçecek
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs Covid-19 salgınına ilişkin, "Mücadele yeni başlıyor. nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.

Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Edouard Philippe, Koronavirüs, Dünya

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