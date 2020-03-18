Fransa Başbakanı Philippe: 'Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz'
Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı
18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:34
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz" dedi.
Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı.
Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Edouard Philippe, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Haberler
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı