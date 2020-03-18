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Fransa Başbakanı Philippe: 'Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz'

Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı

18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:34
Fransa Başbakanı Philippe: 'Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz'
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz" dedi.

Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz" diyerek, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ancak eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Edouard Philippe, Dünya

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