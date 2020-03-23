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Fransa Başbakanı Philippe: "Ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemediklerini bildirdi.

23.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:32
Fransa Başbakanı Philippe:
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemediklerini bildirdi.
Philippe, TF1 kanalının canlı yayın programında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede salgının daha fazla yayılmasını önlemeyi hedeflediklerini ifade eden Philippe, aldıkları önlemlerin faydalarını zamanla göreceklerini söyledi.
Philippe, salgınla daha etkin mücadele edebilmek için hastanelerdeki yatak sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydetti.
Virüs ortaya çıktığında stokta 117 milyon maskenin bulunduğunu ancak hızla tüketildiğini ifade eden Philippe, ülkede yaşanan maske sorunun ardından bunun üretimini artırdıklarını ve yeni sipariş verdiklerini belirtti.
Philippe, sağlık personellerine gerekli olan maske ve tıbbi malzemeleri sağlamak için çaba gösterdiklerine işaret etti.
"Birkaç hafta sürebilir"
"Fransızlar normal hayata dönmek istiyor ancak bu yarın olmayacak. (Serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan) Uygulama birkaç hafta sürebilir. Fransızların çoğu buna kati şekilde riayet ediyor. Ancak bazıları bu kurallara uymuyor." diyen Philippe, bu kurala uymayanlara verilen ceza tutarının artırıldığını belirtti.
Philippe, ülkede binlerce insanın serbest dolaşım kısıtlamasını ihlal ederek dışarda spor yaptığını belirterek, bu nedenle yarından itibaren buna sınırlama getirileceğini ve bundan sonra sporun tek başına evin 1 kilometre çevresinde 1 saat süreyle ve günde bir kez yapılabileceğini kaydetti.
Ülke genelinde pazarların kapatılmasına da karar verdiklerini duyuran Philippe, ancak valilere de yetki verildiğini ve uygun görmeleri halinde bazı pazarların açık kalabileceğini söyledi.
Philippe, bununla beraber daha önce hastane veya doktora gitmek için sokağa çıkılabildiğini ancak bundan sonra sadece aciliyeti olan tedaviler için çıkılabileceğini belirtti.
"Sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz"
"Ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz. Ancak bazı belediyeler gerekli görmeleri halinde bunu yapabilir." ifadesini kullanan Philippe, zorunlu haller dışında serbest dolaşımı kısıtlayan uygulamaya sert şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
Philippe, en fazla 20 kişinin katılacağı cenaze törenlerine de artık izin verdiklerini aktardı.
Fransa'da 17 Mart itibarıyla ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında sınırlandırılma getirildi.
Fransızların dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ceza veriliyor. Ancak 15 gün içerisinde kuralı iki kez ihlal eden kişiye 1500 avro, bir ay içerisinde 4 kez ihlal eden kişiye ise 3 bin 700 avro ve 6 ay hapis cezası verilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Edouard Philippe, Güncel

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