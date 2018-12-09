Fransa Başbakanından "Birlik Beraberlik" Çağrısı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe
, "Hiçbir vergi ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Şimdi ulusal birliğimizi diyalog yoluyla, çalışarak ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" dedi.
Fransa'da Sarı Yelekliler dün dördüncü büyük eylemini gerçekleştirdi. Eylemlerde toplam bin 723 kişi gözaltına alındı. Gösterilere ilişkin açıklamada bulunan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, barışçıl protestocularla görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir vergi ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Şimdi ulusal birliğimizi diyalog yoluyla, çalışarak ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" diye konuştu.
(İHA)
Fransa,Edouard Philippe
09 Aralık 2018 Pazar 13:51