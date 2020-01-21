Haberler » Güncel » Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor - Haber

Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor

Afrika'daki Fransız askeri varlığına yönelik tepkiler devam ederken, Fransa'nın Sahel bölgesinde askeri operasyonlarını artıracağı bildirildi.

21.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:04Fransa Batı Afrika'daki askeri operasyonlarını artırıyor
'daki Fransız askeri varlığına yönelik tepkiler devam ederken, 'nın Sahel bölgesinde askeri operasyonlarını artıracağı bildirildi.
Afrika basınındaki haberlere göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Mali'ye yaptığı ziyarette, İsveçli, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mali, Faso ve Nijer sınırlarının birleştiği bölgede birkaç hafta için yeni operasyonlar düzenleyeceklerini söyledi.
Parly, bölgedeki radikal unsurlara karşı operasyonlarını yoğunlaştıracaklarını belirtti.
Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin 500 asker görevlendirmişti.
Sahel ülkelerinde, 2019'da artan terör saldırılarında yüzlerce sivil ve askerin hayatını kaybetmesi sonrası, bölge sakinleri ülkelerindeki Fransız askeri varlığına karşı çok sayıda protesto düzenlemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta G5 Sahel ülkeleri (Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve Çad) liderlerini Pau kentinde düzenlenen zirvede misafir etmişti.
Macron, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, halihazırda 5 bine yakın Fransız askeri bulunan Sahel bölgesine 220 asker daha gönderileceğini duyurmuştu.

Burkina, Afrika, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:27  İzmir'de servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı
23:27  Spor fenerbahçe yöneticisi alper pirşen'in açıklamaları
23:26  Spor trabzonspor'a yeni sponsor
23:23  Karaman'daki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
23:23  İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi
21.01.2020 23:34:48