Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Fransa Bisiklet Turu ertelendi

Korona virüs salgını nedeniyle 27 Haziran'da başlaması planlanan Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos tarihine ertelendiği açıklandı.

15.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:00
Fransa Bisiklet Turu ertelendi
Korona virüs salgını nedeniyle 27 Haziran'da başlaması planlanan Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos tarihine ertelendiği açıklandı.
Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa'da da artan salgın vakaları sonucu, Fransa Bisiklet Turu'nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 27 Haziran'da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Fransa Bisiklet Turu ertelendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:16: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 16:16: Sultanbeyli'de otomobilden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı - Haber 16:15: Van'ın Gürpınar ilçesinde, Öveçli Mahallesi karantinaya alındı - Haber 16:15: DÜZCE Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu - Haber 16:15: MUĞLA Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: 'Evde kal Muğla' - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler