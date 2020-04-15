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Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği açıklandı.

15.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:36
Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği açıklandı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinden (UCI) yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan yarışın, Kovid-19 nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği bildirildi.
Yarışın güzergahında bir değişikliğin yapılmadığı, bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent Paris'te sona ereceği kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede temmuz ortasına kadar düzenlenecek büyük etkinliklerin iptal edildiğini belirtmişti.
İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Güncel
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