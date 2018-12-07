Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ile Enerji Verimliliği Çalıştayı Düzenlendi

ELDER ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi'nin işbirliği, elektrik dağıtım şirketlerinin ve Fransız enerji şirketlerinin katılımı ile Enerji Verimliliği Çözümleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda gerçekleşen sunumlarda şebekelerdeki enerji verimliliği, akıllı şebekeler, dijital dönüşüm, dağıtım şebekelerinin geleceği gibi konular ele alındı.

Açılış konuşmasını Fransa Ekonomi Servisi Şefi Daniel Gallisaires'in yaptığı çalıştaya elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Fransız enerji şirketleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'dan bürokratlar katıldı.

Çalıştayda enerji verimliği, dijital dönüşüm, akıllı şebekeler ve dağıtım şebekelerinin geleceği konuları ele alındı. Öğleden önceki oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Ersoy Metin ve Fransa'nın elektrik iletim operatörü olan RTE International'ın Operasyonel Faaliyet Sorumlusu Emmanuel Buê tarafından Türkiye ve Fransa'daki elektrik sektörünün mevcut durumu, enerji verimliliği altyapısı ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye ile Fransa'nın enerji alanında bugüne kadar birçok işbirliğine imza attığını ifade eden Fransa Ekonomi Servisi Şefi Daniel Gallisaires, Fransa'nın, Türkiye enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Gallisaires, "Fransa olarak akıllı şebeke sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini alacağız. Enerji verimliliği konusundaki deneyimlerimizden Türkiye'nin de faydalanması için yürütmekte olduğumuz ortak çalışmaların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Verimlilikte Avrupa standartlarını yakalayacağız

Türkiye'nin enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmaların, Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı'yla farklı bir boyuta geçtiğinin altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Ersoy Metin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Birincil enerji tüketimindeki artışa değinen Metin, "Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak 2023 yılında birincil kaynaklardan sağladığımız enerji tüketimini yüzde 14 oranında azaltmayı hedefliyoruz." dedi. Elektrik Dağıtım sektörünün verimlilik çalışmalarına hazırlanması için mevzuat çalışmalarının sürdüğünü belirten Metin, "Dağıtım şirketlerinin müşteri ile enerji verimliliği konusunda yaptığı görüşmelerde, dağıtım şirketlerine yüzde 50'ye kadar teşvik verilmesi mekanizmasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

TEİAŞ ve RTE'den işbirliği

RTE International şirketinde Operasyonel Faaliyet Sorumlusu olarak görev yapan Emmanuel Buê, TEİAŞ ve RTE arasındaki işbirliğine ilişkin bilgi verdi. Buê, TEİAŞ'ın iletim faaliyetleri konusunda Fransa yöntemini benimsediğini ifade ederek, TEİAŞ ile birçok alanda ortak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Buê, "TEİAŞ'a canlı bakım anlamında yönetim desteği sağlıyoruz. Yeni bir laboratuvar ortamının hazırlanması için de işbirliğimiz söz konusu. En az 14 ekibimiz bu konuda eğitim verecek." diye konuştu.

Fransız şirketler enerji verimliliği çözümlerini paylaştı

Çalıştay, aralarında Schneider Electric, EnergyPool, General Electric ve Socomec'in bulunduğu Fransız şirketlerin, enerji verimliliği alanında sundukları çözümleri dağıtım şirketlerine sunmalarıyla devam etti.

Schneider Electric Akıllı Şebekeler İş Geliştirme Sorumlusu Güney Erkolukısa ve EnergyPool Türkiye Üst Yöneticisi Alper Uğural, GE Türkiye Satış Müdürü Roda Kum ve Socomec Satış Müdürü Tanay Kalafat, şirketlerinin elektrik dağıtım şirketlerine yönelik sunduğu enerji verimliliği çalışmalarını aktardı.

Schneider Elektriğin dağıtık şebekelerinin ana şebekelere entregrasyonu konusunda çalışmaları olduğunu belirten Güney Erkolukısa, dağıtık enerjiden üretilen enerjinin önümüzdeki yıllarda ucuzlamasıyla verimli bir enerjinin kapılarının aralanacağına işaret etti.

EnergyPool olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla şebeke dengelenmesinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını kaydeden Alper Uğural, elektrikli araçlar ve bataryaların yaygınlaşmasıyla dağıtım şebekelerini kontrol etmenin zorlaşacağını dile getirdi.

Enerjide dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağını öngördüklerini aktaran General Electric'ten Roda Kum, şebekeyi etkili şekilde kullanmak için veriyi hızlı ve doğru işlemenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Socomec'in geleceğin sorunlarını görmeye odaklandığını bildiren Tanay Kalafat ise teknoloji geliştikçe enerji maliyetlerinin arttığını, özellikle dağıtım şirketlerinin buna uyum sağlamak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile Fransa finansman çalışmaları yürütüyor

Çalıştayın Enerji Verimliliğinin Finansmanı oturumunda AFD Fransa Kalkınma Ajansı Ülke Direktörü Serge Snrech bir sunum gerçekleştirdi. Sncrech, Türkiye ile ulusal fonlar konusunda işbirliği yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: "Burada 50 milyon euroluk hedef büyüklüğümüz var. Türkiye gelişmekte olan ve bizim değer verdiğimiz bir ülke. Çevre konusunda ve sosyal konularda Türkiye'ye yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yine Türk bankalarıyla kredi likiditasyonu konusunda temaslarımız sürüyor. Bunun için 10 milyon euroluk bir kaynak ayırdık. Türkiye'de bir bölge ofisimiz bulunuyor. Gelecek yıl buradaki operasyonlarımıza Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'yı da dâhil edeceğiz. Bu ofis bölgeyle Fransa'nın iletişimini sağlayacak. Bu nedenle Türkiye'yi stratejik önemde bir ülke olarak görüyoruz."