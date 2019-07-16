16.07.2019 16:58
Haberler» Güncel» Haber

Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Fransa Çevre Bakanı istifa etti

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu.

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu.
Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Philippe'e sunduğunu bildirdi.
Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetti.
Rugy istifa eden Hulot'nun yerine atanmıştı
Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.
Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanıyken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.
Kaynak: AA
Edouard Philippe, Fransa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:50   Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
18:50   CK Enerji Çamlıbel Elektrikten "korsan ödeme noktası" uyarısı
18:49   Horasanda 15 Temmuz konvoyu
18:49   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:48   Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza
18:47   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu