Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi.
16.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi. - PARİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika
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