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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi.

16.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

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