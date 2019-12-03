Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO açıklaması: Sözlerimin arkasındayım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine ilişkin, "Açıklamalarımın arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. Bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Macron, "Türkiye konusuna gelecek olursak, bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?' Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Terörle daha etkin mücadele edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYUZ"

Trump ise Macron'un sözlerine "Afrika'da varlığınız çok önemliydi. ABD'nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Trump ayrıca S-400 tartışmalarıyla ilgili, "Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satmadılar" dedi.

"ÇOK AŞAĞILAYICI BİR İFADE"

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Zirvesi öncesinde ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak bir basın düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un söz konusu açıklamasına ilişkin, "NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa geliyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert yanıt vererek, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un bu ifadeleri NATO ülkelerini rahatsız etmiş, Almanya Başbakanı Merkel'den de yanıt gecikmemişti. Gerginliği başlatan bu sözlerin, NATO Zirvesi'nde de ittifakın geleceğiyle ilgili tartışmalara neden olabileceği düşünülüyor.