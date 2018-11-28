Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Dizel Zammında Geri Adım Atmayacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris merkezli yaşanan olaylar konusunda hükümet olarak zamlardan geri adım atılmayacağını açıkladı.Fransa yaklaşık 10 gündür yanıyor. Adeta savaş alanına dönen Paris'te, halk dizel zamları ve vergileri protesto ediyor. Özellikle Macron'un ekonomi politikasının eleştirildiği eylemlerde protestocular gösterileri sonlandırmak için zamlardan vazgeçilmesini istiyordu, ancak Macron'un bu konuda geri adım atma gibi bir niyeti olmadığı açıkça görülüyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yakıt fiyatlarının da hedef alındığı protestolara ilişkin konuştu. Macron, protestoları gördüğünü, ancak yakıt vergisinde kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı "Vatandaşlarımın isteklerini haydutlarınkiyle karıştırmıyorum. Yıkım ve düzensizlik isteyenlere karşı geri adam atmayacağım" dedi.