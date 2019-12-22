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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik maaşından vazgeçtiğini açıkladı. Macron emekli olduğu zaman aylık 20 bin Euro maaş alacaktı.

22.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:34

5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan eylemler sürerken, Cumhurbaşkanı Macron'dan kritik bir karar geldi. Cumhurbaşkanı emekli olacağı zaman maaş almayacağını söyledi.

20 BİN EURO'DAN VAZGEÇTİ

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Anayasa Mahkemesi üyesi olmayacağını da duyurdu. Buna göre, Macron hakkı olan yaklaşık 20 bin Euro'luk maaştan vazgeçmiş oldu.

Elysee Sarayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın 'gösteriş için değil' Cumhurbaşkanı'nın savunduğu değerlerle tutarlı olamak için alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gelecekteki cumhurbaşkanlarının, emeklik sisteminde yapılacak reformlarla birlikte puanlı sistemin bir parçası olacağı belirtildi.

EMEKLİLİKTE 'BİLEK GÜREŞİ'

Geçtiğimiz günlerde, Macron ülkede tartışmalar yaratan ve grevlere sebep olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Bu arada ülkenin önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi.

FRANSA'DA EYLEMLER BİTMİYOR

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 131 bin liralık emekli maaşı almaktan vazgeçti

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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