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Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 20 bin euro yani yaklaşık 131 bin lira değerindeki emekli maaşını almayacağını açıkladı.

23.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:49 Fransa Cumhurbaşkanı Macron emekli maaşı almayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 20 bin euro yani yaklaşık 131 bin lira değerindeki emekli maaşını almayacağını açıkladı.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana kamu çalışanlarının hükümetin emeklilik reformuna karşı başlattığı grev devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önemli bir karar aldı. Macron, yaklaşık 20 bin euroluk Cumhurbaşkanlığı emekli maaşından vazgeçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron'nun emeklilik maaşına ilişkin açıklaması, tansiyonu düşürmek için hamle olarak değerlendirildi.

Elysee Sarayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada kararın "popülist bir gösteri için" değil, cumhurbaşkanının savunduğu değerlerle tutarlı olmak amacıyla alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca sonraki cumhurbaşkanlarının, emeklik sisteminde yapılacak reformlarla birlikte puanlı tabanlı sisteme dahil olacağı belirtildi.

Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan emeklilik sistemine karşı başlatılan greve, okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, hemşireler, hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar ve havaalanı çalışanları katılıyor.

Farklı emeklilik sistemlerine sahip Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplaması ve bu puanlara göre emekli maaşı alması ön görülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş gerçekleştirilirse birçok sektörde avantajlı emekli maaşları kaldırılacak. - PARİS

Politika

Kaynak: İHA

Politika

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