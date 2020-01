Macron'dan İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor.

"KURALLARA SAYGI GÖSTERİN VE DIŞARI ÇIKIN"

Herkesin kuralları bildiğini söyleyen Macron, İsrailli polise hitaben, "Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık." ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler." dediği duyuluyor.

İSRAİL BASININDA GÜNDEM OLDU

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

ESKİ CUMHURBAŞKANI CHİRAC DA İSRAİL POLİSİ İLE TARTIŞMIŞTI

Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da Kudüs'te Müslüman mahallesinde kendisine yaklaşmaya çalışan Filistin halkını durduran İsrail askerlerini kameralar önünde bağırarak azarlamış ve Fransız siyaset tarihine geçmişti. Chirac, Ramallah'ta Fransız aksanıyla konuştuğu İngilizcesi'yle, "Let them pass. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? This is provacation!" (Bırakın geçsinler, ne istiyorsunuz? Gezimi yarıda bırakıp, uçağıma binip ülkeme mi döneyim? Bu bir provokasyon!) deyince askerler de Filistinliler'in Chirac ile el sıkışmasına izin vermiş. Bu sözler Fransız siyaset tarihine İngilizce versiyonu ile geçmişti. Kaynak: Macron, İsrail polisi ile tartıştı: 'Çık dışarı' diye bağırdı