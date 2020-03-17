Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Koronavirüse karşı savaştayız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.
17.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:57
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya
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