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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Koronavirüse karşı savaştayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:57
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.View on euronews Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Koronavirüse karşı savaştayız

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

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