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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "NATO, Türk topraklarının güvenliğini önemsemeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir" dedi.

03.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:33Fransa Cumhurbaşkanı Macron:
Emmanuel Macron, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Macron, Suriye'de önceliğin DEAŞ ile mücadele olduğu konusunda tarafların anlaşma sağladığını belirterek, zirvede ele alınan diğer bir konunun da sığınmacılarla ilgili gelişmelerin ortak bir şekilde yönetilmesi olduğunu ifade etti. Suriye krizinden çıkmak için politik çözüm yoluna yoğunluk verilmesi konusunda mutabık kalındığını söyleyen Macron, "Avrupa ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık" ifadelerini kullandı.

Dörtlü Zirve'de Genevre, Astana ve İstanbul görüşmelerine değer verilmesi gerektiğinin üzerinde durulduğunu belirten Macron, zirvede Libya'nın da ele alındığını, bölgedeki durumun düzelmesi için ortak çaba gösterilmesi, komşu ülkelerin sınırlarına ve güvenliklerine saygı gösterilmesi noktasında ülkelerin hemfikir olduklarını söyledi.

"Türkiye büyük bir ülke"

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir diyalog kurduğunu sorması üzerine Macron, "Gayet iyi geçti, benim kimseyle bir sorunum yok. Türkiye büyük bir ülkedir, halkına ve kültürel geçmişine büyük bir saygı besliyorum. Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar var, en doğru şekilde iş birliğini amaçlıyorum" diye konuştu. Gazetecilerin sorusu üzerine dörtlü zirvede terör örgütü YPG'nin de masaya yatırıldığını belirten Macron, "PKK konusunda hiçbir fikir ayrılığımız yok. Fransa PKK'yı terör örgütü olarak görmektedir. Ancak bölgedeki bazı siyasi gruplar hakkında bazı görüş ayrılıklarımız var ve bu yeni bir durum değil. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir" açıklamalarında bulundu. - LONDRA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

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