Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Paris İklim Anlaşması'na uymayan ülkelerle ticaret müzakereleri...

New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ticaret gündemi iklim gündemine hizmet etmelidir. Paris İklim Anlaşması'na uymayan ülkelerle ticaret müzakereleri yapmak istemiyorum, çünkü bu derin ikiyüzlülük olur" ifadelerini kullandı.New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırmak amacıyla düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ticaret gündemi iklim gündemine hizmet etmelidir. İklim gündemine aykırı bir ticaret gündemimiz olamaz, ticaretimiz ve Paris İklim Anlaşması tutarlı olmalı. Paris İklim Anlaşması'na uymayan ülkelerle ticaret müzakereleri yapmak istemiyorum, çünkü bu derin ikiyüzlülük olur. En azından Avrupa'da sıfır karbonu hedefleyen bir ticaret inşa etmeliyiz. Finansal düzeyimiz ve eylemlerimizle uyumlu halde olmalı. Çevreye zarar veren projelere fon sağlamayı kesmeliyiz. Hem küresel ısınmaya karşı mücadele etmek istediğimizi söyleyip hem de yabancı ülkelerde çevreye zarar veren projelere destek veremeyiz" ifadelerini kullandı."Fransa gerekli önlemleri aldı"Macron, Paris İklim Anlaşması'na uyarak Fransa'nın gereken önlemleri aldığını dile getirdi. Macron, "Devlet başkanları olarak iklim sorunlarına karşı cevaplarımızın hızını arttırmalı ve Paris İklim Anlaşması'nın amaçlarına sadık kalmalıyız. Gelecek yıldan itibaren Avrupa Birliği kararlar vermeli ve gaz emisyonlarını azaltmak için harekete geçmeli. Fransız topraklarında hidrokarbon aramalarını durdurarak ve kömür santralleri 2022 yılına kadar kapatma kararını alarak Fransa gerekli önlemleri aldı" dedi."ABD'den sürpriz bekliyoruz"ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi konusuna vurgu yapan Macron, "Acil önceliğimiz yeşil fondur. Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, Danimarka ve İsveç katkılarını iki katına çıkardı. Fransa fona 1,5 milyar euro katkıda bulunacak. Şimdilik 7 milyar dolara sahibiz. Amaç ABD'nin geri çekilmesini dengelemek için 10 milyar dolara ulaşmak. Bugün ABD'den bir sürpriz bekliyoruz ve güzel bir haber bekliyorum" dedi.Aylardır iklim için eylem yapan gençlerin sesini duyduğunu belirten Macron, "Aylardır gençlerimiz iklim için eylem yapıyor, yeterince hızlı olmadığımızı söylüyor. Bir şeyleri değiştirmemiz için devletin, finansçıların ve şirketlerin üzerine daha fazla baskı yapmamız için bu gençliğe ihtiyacımız var. Artık harekete geçmeliyiz, gençlerimizin her hafta eylem yapmasına göz yumamayız" dedi.Gençlerle görüşmesini paylaşan Fransız Cumhurbaşkanı, "Konunun aciliyetine göre hızlı hareket etmiyorsunuz. Hiçbir lider nesiller arası adalet ihtiyacına sağır kalamaz. Şirketler ve hükümetler alışkanlıkları değiştirmek ve dünya algısını beraber hareket etmek için değiştirmekle yükümlü, yoksa bu toplantılar sağırlar diyaloğuna döner. Faydalı zirveler olması için nasıl toplu sistemimizi değiştireceğimizi tartışmamız lazım bu iklim ve çevre için mecburiyettir" ifadelerini kullandı.Konuşma öncesi gençlerle sohbet ettiğini aktaran Macron, "Daha hızlı hareket edip daha fazla değişiklik yapmak için gençlere ihtiyacımız var" dedi.İklim konusunda pozitif ama yetersiz bir ajandaları olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Cevaplarımızı hızlı vermemiz, Paris anlaşmasında kalmamız ve hedeflerine uymamız lazım" açıklamasında bulundu."Birkaç ay önce biz ümit etmezken bugün Rusya'nın iklim anlaşmasını onamasını sevinçle karşılıyorum. Bu bir şeylerin ilerlediğinin göstergesidir" diyen Macron'un "Rusya'yı alkışlayabilirsiniz" sözleri üzerine Rusya'nın bu adımı salonda alkışlandı. Avrupa'nın 2030 yılında karbon yayılımını yüzde 55'e düşürme hedefine ulaşmak için hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Bunun için 2020 yılı itibari ile karbon yayımının azaltılması, fiyatının yükseltilmesi gerekiyor" dedi.Fransa'nın sorumluluklarını yerine getireceğini dile getiren Macron, "Yeni hidrokarbon santrallerinin açılması yasaklandı ve var olan son santraller 2022'den önce kapatılacak" ifadelerini kullandı.Ticari ajandanın artık iklim ajandası ile çakışmaması gerektiğini ifade efen Fransa Cumhurbaşkanı, "En azından Avrupa olarak sıfır karbon hedefine uyan bir ticari ajanda hazırlamalıyız. Ormanlara zarar veren bir ticari ajandamız olmamalı" dedi.Finans alanında da dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Macron, "Artık karbon yayılımı yapan ve çevreyi kirleten projelere yatırımlar yapmamalıyız. İklim için mücadele verirken diğer yandan çevre kirleten ve iklime zarar veren yatırımlar yapamayız" açıklamasını yaptı.Öte yandan acil önceliğinin "Yeşil Fon" olduğunu söyleyen Macron, "Almanya, İngiltere ve Fransa fon yardımını ikiye katladı. Fransa çoğu bağış olarak 1,5 milyar fon yatıracak. Şu anda 7 milyar dolar var, hedefimiz 10 milyar dolar" diyerek, diğer ülkelere fona yardım yapma çağrısında bulundu. - NEW YORK