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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "sömürgeciliğin büyük bir hata olduğu" yönündeki sözleri Afrikalı uzmanlarca "Fransa'nın kıtada yeni sömürge manevrası" şeklinde yorumlandı.

23.12.2019 07:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:41

Emmanuel Macron'un Fildişi Sahili ziyaretinde mevkidaşı Alassane Ouattara ile dün görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Fransa'nın kıtadaki varlığı üstünlük taslayan sömürgeci güç şeklinde algılanıyor. Sömürgecilik, Fransa Cumhuriyeti'nin büyük ve ciddi bir hatasıydı." ifadesini kullanması ülkelerinde tepki çekti.

YENİ BİR SÖMÜRGE MANEVRASI MI?

Tarihte yeni bir sayfa açılmasını umduğunu dile getiren Macron'un, "Ben, sömürge dönemini bilmeyen bir nesilden geliyorum. Nüfusunuzun dörtte üçü sömürgeciliği hiç tanımadı. Yeni para birimine kıtadaki gençlerin isteği doğrultusunda geçildi" diyerek Afrika gençliğini Fransa ile dostluğa dayalı bir müttefiklik kurmaya çağırması Fransa'nın yeni bir sömürge manevrası olarak yorumlandı.

Afrikalı ekonomistler, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkelerinin CFA frangının yerine "eko" adı verilen yeni bir para birimini benimsemesini, Fransa'nın eski sömürgelerindeki para politikalarına hakimiyetini sürdürme amaçlı bir manevra olarak yorumladı.

"FRANSA'NIN ESKİ SÖMÜRGELERİNDE HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRME ÇABASI"

Senegalli ekonomi analisti Cheikh Fatma Diop, CFA frangından ekoya geçişin Afrika devletlerine kendi para politikalarını oluşturmalarına izin vermeyeceğini belirtti.

Diop, "Fransa'nın Merkez Bankasının eko için garantör olması, Afrika ülkelerinin uluslararası ticarette kullandığı paranın Fransa Merkez Bankasında tutulacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avroyla sabit parite korunduğu için 1 avronun 655,957 ekoya eşit olacağını hatırlatan Diop, ayrıca Batı Afrika Merkez Bankasından Fransa temsilcilerinin de çekilmesinin, para politikalarına Fransız Merkez Bankası yön vereceği için stratejik bir anlamı olmadığını vurguladı.

Senegalli uzman Ndongo Samba Sylla da Macron ve Ouattara'nın sadece rahatsız edici "CFA frangı" isminden kurtulduklarını, bu şekilde Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin ortak para planını da baltaladığının altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi

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Kaynak: AA


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