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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi. Macron, "Suriye'deki tek taraflı operasyonu güçlü bir şekilde kınıyorum. Türkiye'nin buna en kısa zamanda bir son vermesini talep ediyorum" dedi.

10.10.2019 20:46Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye "harekatı durdurun" çağrısında bulundu. Fransa'nın Lyon şehrinde gazetecilere konuşan Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BUNA EN KISA SÜREDE SON VERMELİ"

Harekatın, DEAŞ teröristlerini harekete geçireceğini savunan Macron, Türkiye'nin acil olarak Barış Pınarı Harekatı'nı durdurup bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Macron, "Türkiye'nin tek taraflı saldırısını şiddetle kınıyor ve buna bir an önce son verme çağrısında bulunuyorum. Bu harekat bölgedeki DEAŞ terörünü yeniden canlandıracak, Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmeli." açıklamasında bulundu.

MACRON TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden endişe duyan Emmanuel Macron dün de YPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirerek terör örgütüne desteğini belirtmişti.


Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

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