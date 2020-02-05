Haberler » Güncel » Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı - Haber

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik politikaları zenginlere fayda sağladı.

05.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:44Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomik politikaları zenginlere yaradı
'da Emmanuel Macron'un ekonomik politikaları zenginlere fayda sağladı.
Fransa Ekonomik Koşullar Gözlemevinin (OFCE) yayımladığı rapora göre, Macron'un son iki yılda hayata geçirdiği ekonomik politikalar yoksul Fransızların yüzde 5'inin yıllık kazancının 240 avro düşmesine neden oldu.
Zenginlerin yüzde 5'i de bu ekonomik politikalar sayesinde yıllık gelirlerini 2 bin 905 avro artırdı.
Raporda, mayıs 2017'de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron'un politikalarının özel sektöre de fayda sağladığı belirtildi. Bu politikalardan en zararlı çıkanların ise işsiz ve emekliler olduğu vurgulandı.
17 Kasım 2018'den bu yana Macron'un ekonomik politikalarını protesto eden sarı yelekliler, Macron'u "zenginlerin Cumhurbaşkanı" olmakla eleştiriyor.
Ülkede 5 Aralık 2019'da bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.
Protestolar nedeniyle ülkede uzun süredir toplumsal sorunlar yaşanıyor. Gösteriler nedeniyle ülke ekonomisini ciddi anlamda sarsıldı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:22:01