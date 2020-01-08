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Fransa'da 10 yaşındaki çocuk uçağın iniş takımlarında ölü bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu bildirildi.

08.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:50Fransa'da 10 yaşındaki çocuk uçağın iniş takımlarında ölü bulundu
'nın başkenti 'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na iniş yapan uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunduğu bildirildi.
LBC News'in haberinde, 10 yaşındaki çocuğun, Abidjan-Paris seferini yapan Fransa Ulusal Havayolu firması Air France'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağına kaçak bindiği belirtildi.
Air France'dan yapılan açıklamada, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da uçağa kaçak binen çocuğun cesedinin, pist görevlileri tarafından bulunduğu kaydedildi.
Çocuğun uçağa nasıl bindiği netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Fransız Havayolu Şirketi, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

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