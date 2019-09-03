Haberler» Güncel» Haber

Fransa'da 101 kadın şiddet kurbanı

Fransa'da ocak ayından bu yana 101 kadının aile içi şiddet sonucu öldüğü bildirildi.

03.09.2019 23:34 Fransa'da 101 kadın şiddet kurbanı
Fransa'da ocak ayından bu yana 101 kadının aile içi şiddet sonucu öldüğü bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, ocaktan bu yana 101 kadın, eşinin veya resmi olarak birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Bu arada bugün ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birkaç gün önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen ve cesedi bir otoparktaki çöp yığının altında bulunan genç kadın için gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.
Ülkede geçen yıl 121, 2017'de ise 135 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetmişti.
Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor.

Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46   Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü
12:46   Kurtuluşun efeleri Forum Aydın'da
12:45   Kovan çalarken arı sokması sonucu öldü
12:45   İslahiye üzümünde kurutma zamanı - GAZİANTEP
12:45   Dağlıoğlu, toplu sözleşme sürecini değerlendirdi
12:44   Kahramanmaraş kaldırım taşlarını söktürüp iş yerinin önüne döşetti, gözaltına alındı
12:44   Konya'daki boncuklu höyük'te yaşayanlar, avrupa'ya göç etmiş